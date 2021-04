Bebauungspläne in Karlsruhe: Bürgerinitiative fordert runden Tisch mit Anwohnern

Nachverdichtung in Karlsruhe

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 feierte die Karlsruher Liste (KAL) in der Waldstadt ein rekordverdächtiges Ergebnis. Mehrere Tausend Waldstädter machten ihre Kreuze auf der Liste der Wählervereinigung und am Ende stand mit 10,9 Prozent das mit Abstand beste Ergebnis aller 27 Stadtteile zu Buche.

Ein Grund für das gute Abschneiden bei den Wahlen war dabei erkennbar der Einsatz des KAL-Kandidaten Lüppo Cramer gegen geplante Bauvorhaben in der Waldstadt.

Die Bürgerinitiative gegen unverhältnismäßige Nachverdichtung hatte in den Wochen vor dem Urnengang mit zahlreichen Flugblättern gegen den geplanten Bau eines achtstöckigen Hochhauses auf dem Gelände eines ungenutzten Garagenhofs an der Kolberger Straße mobil gemacht und Politiker aus mehreren Parteien zu einer Ortsbegehung eingeladen.