Auswärtsspiel in München

Begrenztes Ticketkontingent ärgert KSC-Fans

Das Auswärtsspiel des Karlsruher SC bei 1860 München ist eine beliebte Partie bei den KSC-Fans. Die Reise in die bayrische Landeshauptstadt ist auch deshalb noch reizvoller, da die "Sechziger" ihre Spiele im traditionsreichen Gründwalderstadion austragen. So war der Ansturm auf die Auswärts-Tickets am Freitagmorgen groß. Erfolg hatten jedoch nur sehr wenige Fans. Ärger machte sich breit.