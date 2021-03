Bei Auffahrunfall in Karlsruhe leicht verletzt

Ein 47-Jähriger ist am Samstagvormittag bei einem Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, leicht verletzt worden. Ein 58-Jähriger war gegen 11.20 Uhr auf der Neurauter Straße in Richtung Bundesstraße 10 unterwegs. Dies teilt die Polizei Karlsruhe mit. An der Kreuzung zur Siemensallee bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, da zwei Streifenwagen mit Sondersignal die Kreuzung überquerten. Der nachfolgende 47-Jährige konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen. Eine 65-Jährige erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den Pkw des 47-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug auf den Pkw des 58-Jährigen geschoben. Mit einem Rettungswagen wurde der Leichtverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.