Es gibt Menschen, die würden nie etwas online kaufen. Es gibt andere, die bestellen „ab und zu“ mal etwas übers Internet und es gibt Menschen wie Jacqueline und Conny aus Karlsruhe. Ob man sie als Hardcore-Online-Shopper bezeichnen kann? „Eindeutig ja“, sagt die 30-jährige Jacqueline und lacht. „Mein Mann und ich, wir kaufen sogar Klopapier online.“

Im Keller ihres Einfamilienhauses stapeln sich manchmal die Bestellungen. Wie in der Lagerhalle eines kleinen Supermarktes findet sich bei Jacqueline und Tobias fast alles, was eine vierköpfige Familie so braucht. Zahnpasta für Kinder, doppelseitiges Klebeband für den Hobby-Heimwerker, Gartenwerkzeug in allen Größen und für sämtliche Zwecke, Getränkekisten oder auch mal eine Box mit 36 Deorollern.

Bei besonders günstigen Angeboten schlägt Tobi sofort zu. „Da ist er ein echter Freak“, meint Jacqueline. „Unseren kleinen Lidl“, nennen die Eltern von zwei kleinen Kindern ihr Warenlager im Untergeschoss liebevoll.