So viel Sonne wie kaum eine zweite Stadt in Deutschland, aber dieser Vorsprung scheint beim Solarausbau zu verpuffen. Ein Experte erklärt, woran es liegt.

Karlsruhe belegt beim Ausbau der Photovoltaik (PV) einen der hinteren Plätze unter den Baden-Württembergischen Großstädten. Überbringer dieser schlechten Botschaft war der Leiter der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK), Dirk Vogeley, im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit. Die Mitglieder des Gemeinderats im Ausschuss fanden dafür deutliche Worte.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache und ließen die Betrachter einigermaßen ratlos und beinahe schon empört zurück. Aktuell produzieren die PV-Anlagen knapp 60 Megawatt Strom als maximale Leistung. Im vergangenen Jahr kam ein Zuwachs von sechs Megawatt hinzu. Die Zahlen stammen von der Initiative Wattbewerb, die sich dem Solarausbau im Land verschrieben hat. Karlsruhe wird dort mit dem Ertrag pro Einwohner von 51,7 Watt/Peak auf Rang 33 von 71 Großstädten bundesweit gelistet, hinkt aber beim Ausbau hinterher.

Das Problem wird deutlich, wenn man die Zahl hinzunimmt, die über PV-Anlagen an Strom bis zum Jahr 2030 eigentlich erzeugt werden soll. Das sind 350 Megawatt. „Wir brauchen also eine Verfünffachung, um dieses Ziel zu erreichen“, rechnete Vogeley vor. „Diese Herausforderung ist gewaltig groß“

Der Ausbau großer Flächen bleibt auf der Strecke

Völlig im Dunkeln blieb, wie Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft angesichts der aktuellen Ausbaugeschwindigkeit diese Herausforderung auch nur ansatzweise schaffen wollen. Vogeley zeigte zumindest auf, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Bis vor einigen Jahren bewirkte der Zubau großer Einheiten an Photovoltaik reichlich Zuwächse. Auf den Privathäusern tat sich hingegen wenig.

Das ist eine totale Pleiteerklärung. Tom Høyem, FDP-Stadtrat in Karlsruhe

„Das hat sich völlig gedreht“, berichtete der KEK-Leiter. „Photovoltaik beim Eigenheim ist der Renner“, stellte er fest, verbunden mit entsprechend kleinen Zuwächsen. Gleichzeitig sei der Zubau an großen Einheiten vernachlässigt worden. Die Einheiten also, die viele Megawattstunden in die Bilanz bringen.

Auf die Tatsache, dass es Lieferschwierigkeiten mit Anlagen gibt und keine Handwerker zum Einbau da sind, will Vogeley den Missstand aber nicht schieben. „Dieses Problem gibt es in allen anderen Städten auch“. Er will nun die Akteure besser vernetzen, beispielsweise in den Bürgerenergiegenossenschaften. Außerdem soll mit einer Untersuchung von Freiflächen weitere potenziell geeignete Standorte von PV-Anlagen ermittelt werden.

Woher kommt das Personal für den Ausbau?

„Das ist natürlich eine Katastrophe“, kommentierte SPD-Stadtrat Michael Zeh die Auswertung. Für ihn ist klar, dass es nicht am Geld liege mit Blick auf den stockenden Ausbau, beispielsweise auf öffentlichen Dächern, sondern an den Plätzen. „Das ist eine totale Pleiteerklärung“, meinte FDP-Stadtrat Tom Høyem. Angesichts dieser Situation könne sogar er sich vorstellen, Mitglied bei Fridays for Future zu werden.

Clemens Cremer (Grüne) verwies darauf, dass auch Personal notwendig sei, um die Aufgabe, PV auf Dächern unterzubringen, stemmen zu können. Vergleiche mit anderen Städten könnten eher ein Ansporn sein. „Aber es geht hier ja nicht um einen Sportwettbewerb“.

Paul Schmidt (AfD) sagte, man habe sowieso schon Schwierigkeiten, Sanierungsleistungen für Schulen zu erbringen. „Das bekommen wir ja auch nicht hin“. Für ihn kommt eine Verlagerung der Aktivitäten in Richtung Installation von PV-Anlagen deshalb nicht in Frage. Bürgermeisterin Lisbach meinte angesichts der bisherigen Ausbauumfangs: „Wir müssen deutlich schneller werden“.