Benni schwitzt, tanzt und springt

Puh. Was für ein heißer Tag! Natürlich war es super, dass heute - am zweiten Tag - von "Das Fest" in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe das Wetter so schön war, aber bei den heißen Temperaturen kam unser BNN-Chefreporter auch mächtig ins Schwitzen. Dafür war im Kinderbereich aber auch richtig was los und unser flauschiges Greifenküken hatte jede Menge Hände zu schütteln. Es war toll zu sehen, wie viele von euch den BeNNi schon kennen. "Du bist doch von der BNN, gell?", wurde er immer wieder gefragt.

Hier gibt es ein kleines Video, das unseren Chefreporter in Aktion zeigt: Beim Winken, beim Luftgitarre spielen am BNN-Stand und beim Trampolinspringen.