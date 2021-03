Das Wetter wird besser, Eltern mit Lockdown-geplagten Kindern haben wieder mehr Möglichkeiten - doch gleichzeitig sind die Spielplätze überfüllt und Abstandsregeln werden teilweise nur unzureichend eingehalten: „Das schöne Wetter führt dazu, dass sich die Menschen wieder verstärkt im Freien aufhalten. Die Spielplätze sind an sonnigen Tagen zum Teil überlaufen“, sagt eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe.

Es würden auch immer wieder kritische Nachfragen aus der Bevölkerung eingehen, da „insbesondere auf den attraktiven Spielplätzen viele Personen unterwegs sind und die Kinder oft ohne Abstand und über mehrere Haushalte hinweg miteinander spielen“, so die Sprecherin weiter.

Sind Eltern also gezwungen, zwischen einer erhöhten Infektionsgefahr und einer erhöhten Langeweilegefahr bei den Kindern zu entscheiden? Mitnichten, denn abseits von Spielplätzen und Fernsehgeräten gibt es noch viele weitere sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, mit denen Eltern ihre Kinder bei Laune halten können. Drei Erzieherinnen aus Karlsruhe teilen ihre Erfahrungen, die wir zu acht Tipps zusammengefasst haben.

Lisa Schwarz arbeitet als Erzieherin in einer Kita in der Innenstadt-Ost. Bereits vor dem ersten Lockdown haben sie und die anderen pädagogischen Fachkräfte ihrer Einrichtung Beschäftigungsideen als Hilfe für die Eltern der ein- und dreijährigen Kinder erarbeitet.

Lea Walser begleitet in ihrem Kindergarten in der Südweststadt zusätzlich sowohl Krippenkinder als auch Drei- bis Sechsjährige. Tabea Mieg arbeitet in einer pädagogischen Einrichtung in der Innenstadt-West, die ausschließlich von Drei- bis Sechsjährigen besucht wird.

1. Alltagsgegenstände nutzen

Bevor Eltern neues Spielzeug kaufen, empfiehlt sich der Blick in die eigenen Haushaltsschränke. „Kleine Kinder zwischen eins bis zwei finden es oft spannend, mit Rasierschaum in der Badewanne zu matschen oder einfach Zeitungspapier in Stücke zu reißen“, sagt Lisa Schwarz. „Selbst Knete kann man ziemlich einfach aus Mehl, Salz, Zitronensäure, Wasser und Öl selbst herstellen.“

Lea Walser empfiehlt die Kombination von Werkeln in den eigenen vier Wänden mit einer Sammelrunde in der Natur: „Bei einem Spaziergang kann man zuerst Naturmaterialien wie Zweige, Äste und Steine sammeln und dann was daraus basteln.“

Manchmal muss man für die Materialsuche auch nur in die eigene Küche gehen: „Besonders beliebt ist bei vielen Kindern das Auffädeln von irgendwelchen Dingen, beispielsweise ungekochten Nudeln“, so Schwarz. Für die kalten Frühlingstage könne die Familie sich auch kuschelige Höhlen aus Kissen und Decken bauen.

2. Jahreszeiten und Feste thematisieren

Tabea Mieg hält es für sehr sinnvoll, mit Kindern den sogenannten „Jahreskreis“ gemeinsam zu gestalten: „Aktuell kann man beispielsweise Ostern und den Frühling aufgreifen.“ „Eier färben ist ein Klassiker zu Ostern“, bestätigt Schwarz.

Gerade jetzt biete es sich zudem bei Spaziergängen an, Blumen zu sammeln, zu Sträußen zu binden und mit den Kindern zu thematisieren, wie die unterschiedlichen Blumenarten heißen und aussehen.

3. Spannung im Alltag suchen

Lisa Schwarz kann bei ihrer Arbeit mit den Krippenkindern manchmal auf ganz einfache Tricks zurückgreifen, wenn die Unruhe in der Gruppe gerade mal wieder zu groß wird: „Die Zwei- bis Dreijährigen finden Bagger und Baustellen allgemein sehr interessant. Gerade in Karlsruhe ist es besonders leicht, sich eine Baustelle zu suchen und einfach mal eine Weile zuzuschauen, was da so gemacht wird“, sagt sie. „Oder man stellt sich morgens ans Fenster, wenn die Müllabfuhr kommt und begleitet das dann auch noch sprachlich, das fördert verschiedene Bereiche.“

Ausflüge und Wanderungen können ihrer Erfahrung nach dadurch aufgemotzt werden, dass sie mit kleinen Wettbewerben wie „Wir sammeln so viele Steine wie möglich“ kombiniert werden.

4. Motto-Tage gestalten

Wenn das Lieblingsspielzeug ausgedient hat und das Wetter auch nicht mitspielt, kann ein Motto-Tag Abwechslung in den Alltag der Kinder bringen. „Ein Thementag kann beispielsweise den Schwerpunkt „Prinzessin“ haben. Die Kinder dürfen sich so anziehen und essen wie eine Prinzessin und gemeinsam mit den Eltern ein Schloss bauen“, erklärt Mieg.

Auch eine bestimmte Farbe kann laut als Motto herhalten: „Ein Tag lang werden dann nur grüne Klamotten getragen und grüne Lebensmittel gegessen.“ Zudem kann ein Tag in der Woche zum gemeinsamer Back-Tag bestimmt werden.

5. Mit den Elementen arbeiten

„Kinder finden Experimente mit Elementen spannend“, erklärt Mieg. Während mit Feuer natürlich eher vorsichtig umgegangen werden kann, bietet sich Wasser gut dafür an. „Da gibt es viele Möglichkeiten: Wasser mit Lebensmittelfarbe färben, umschütten, beobachten, wie es sich mischt...“, erläutert Walser.

Stumpfe Spritzen und Pipetten können das Plansch-Angebot ergänzen. Für die ganz Hartgesottenen, die für eine Stunde Spaß auch gerne den Putzeimer rausholen, hat Walser noch einen Angebot mit dem Element Erde parat: „Dafür muss man nur auf dem Balkon oder der Terrasse einen großen Behälter mit Wasser und Erde füllen und schon können die Kleinen losmatschen.“

6. Langzeit-Projekte starten

„Generell ist jetzt eine gute Zeit, um neue Sachen zu lernen, egal ob das ein Purzelbaum ist, Fahrradfahren oder Balancieren. Für solche Dinge haben viele Familien gerade viel Zeit“, sagt Mieg.

Auch beim Gärtnern oder dem Gemüseanbau haben Kinder über längere Zeit etwas zum Beobachten. „Wir haben mit unseren Kindergarteneltern auch ein Projekt gestartet, bei dem Familien abwechselnd an einer bestimmten Stelle im Hardtwald an einem Wald-Tipi gearbeitet haben. Wenn das Kind dann das nächste mal dorthin gegangen ist, hat sich das Tipi schon wieder entwickelt.“

7. Medien sinnvoll einsetzen

„Für einen verregneten Sonntag gibt es viele tolle Youtube-Kanäle, die die ganze Familie unterhalten können“, so Walser. „Auf dem Kanal WildEarth kann man Online-Safaris mitmachen, manchmal sogar live. Der Kanal ist zwar auf englisch, die Bilder sind aber sowieso spannender für die Kids.“

Viele Kinder sehen ihre Großeltern seit langer Zeit nur sehr selten oder sogar gar nicht. Dabei ist es sehr wichtig, den Kontakt zu diesen Bezugspersonen zu halten, meint Mieg. „Deshalb ist es sinnvoll, mit der Oma und dem Opa an einem festen Tag zu telefonieren oder auch Briefe zu schreiben.“

8. Tagen eine Struktur geben

Eine feste Struktur ist laut Mieg für Kindergartenkinder sehr wichtig, auch außerhalb von der Kita. „Das bedeutet, dass sie immer zur gleichen Zeit aufstehen und essen, auch am Wochenende.“

Um den Fünf- und Sechsjährigen schwer greifbare Zeitspannen wie „eine halbe Stunde“ näher zu bringen und gleichzeitig das selbständige Spielen zu fördern, können Eltern laut Mieg mit einer Eieruhr arbeiten. „Man kann beispielsweise abmachen, dass die Kinder mit Legos spielen, bis die Eieruhr klingelt und dann macht man wieder was zusammen.“