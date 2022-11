Mit der offerta feiern auch einige Besucher ihren 50. Geburtstag. Sie konnten einen kostenlosen Tag dort genießen. Was macht die Messe für sie besonders?

Die offerta feiert Jubiläum. Der 50. Geburtstag ist etwas Besonderes, nicht nur für die Messe, sondern auch für Menschen, die diesen runden Geburtstag feiern.

Ein halbes Jahrhundert. Wie wäre es, wenn man beide zusammenbrächte, überlegten sich daher die Messe-Verantwortlichen und luden Geburtstagskinder, die 1972 geboren wurden, zum kostenlosen Messetag ein.

Birgit Christine Hörter aus Pforzheim fühlt sich angesprochen, schließlich wurde sie im April 50. Mit einem Einkaufswagen für die große Shoppingtour ausgerüstet, landet sie via öffentliche Verkehrsmittel kurz vor der Messeöffnung um zehn Uhr an der Kasse.

Es ist jetzt so viel entspannter als in früheren Jahren. Birgit Christine Hörter, feiert mit der offerta ihren 50. Geburtstag

„Ja, klar, sie haben freien Eintritt. Herzlichen Glückwunsch“, wird sie freundlich begrüßt.

Wie gefällt es ihr in den Themenhallen der offerta? Hörter lächelt. „Super, gut, es ist jetzt so viel entspannter als in früheren Jahren“, stellt sie fest. „Kein Gedränge mehr.“

Leider ist Hörter diesmal ohne Begleitung da. Der Sohn ist berufstätig und die beste Freundin kämpft gerade mit einer Corona-Erkrankung. Trotzdem habe sie sich spontan auf den Weg gemacht. Einen Rundgang durch alle Hallen hat sie vor. Der Reihe nach.

offerta-Termine Samstag, 5. November Halle 1: „4-star Grass Bluegrass band“, 13 bis 14 Uhr Halle 1: Ettlinger Schlossfestspiele, 14 bis 14.30 Uhr Halle 3: Uwe Spetzger „Moderne Gehirnchirurgie. Was ist heute machbar und morgen denkbar?“, 12 bis 13 Uhr Halle 3: IMI Mode „Was ist der Trend im Herbst und Winter 2022/23?“, 14 bis 15 Uhr Halle 3: Modehaus Nagel – Modeberatung (Hochzeitsanzüge) 16.30 bis 17 Uhr dm arena: Kevin Liebl „Lieblingsessen“, 15 bis 17 Uhr Aktionshalle: Vasily Bystroff, 11 bis 15 Uhr Sonntag, 6. November Halle 1: Volker Messerschmitt – Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Unternehmenskultur, 11 bis 11.30 Uhr Halle 1: Autohaus Brenk – Finale Gewinnspiel, 15.30 bis 16 Uhr Halle 3: Dr. med. Bernhard Kessler „Von der Frühjahrsmüdigkeit zum Winterschlaf. Was braucht unser Körper?“, 12 bis 13 Uhr dm arena: Erasmus, 11 bis 15 Uhr Aktionshalle: Hoepfner „Tag der Blasmusik“

Dann lässt sie sich doch vorzeitig in die dm-Arena locken. Hinein ins kulinarische Eldorado. Birgit Christine Hörter, die auf beide Vornamen hört, sucht den Stand der Herrmanngewürze. Sie schwärmt von Gewürzkräutern wie Basilikum und Gewürzmischungen wie Aioli sowie von Edelsalzen wie Fleur de Sel oder Karibik Meersalz. Unendlich viele Tütchen mit bunten Gewürzen bedecken Wände und Tische am Verkaufsstand.

Auf der offerta liegt Gewürzduft in der Luft

Es liegt ein feiner Gewürzduft in der Luft, den nicht nur die 50-Jährige genießt. Hier herrscht ein reges Kommen und Gehen.

Nicht weit entfernt informieren mehrere junge Männer über den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Der ASB erfüllt sterbenskranken Menschen letzte Herzenswünsche.

Birgit Christine Hörter, die in der Seniorenbetreuung arbeitet, fühlt sich angesprochen, fragt nach, lässt sich ein Informationsblatt geben. „Mit Spenden werden letzte Wünsche Wirklichkeit“, steht da zu lesen.

Immerhin hat der ASB im vergangenen Jahr deutschlandweit 6.000 letzte Wünsche erfüllt. Darunter waren der Fallschirmsprung eines älteren Herrn und eine Fahrt ins Disneyland für ein Kind.

Ein paar Schritte weiter, auf der Kochbühne in der dm-Arena, zaubert der „Das perfekte Dinner“-Gewinner Kevin Liebl sein Lieblingsessen. Er, der bekennende Badener, schnippelt Gemüse und Moderatorin Linda aus Württemberg frotzelt, dass sich hier auf der Bühne Baden mit Schwaben trifft. Einige Zuschauer kichern.

Auf der Genussmeile laden freie Stühle zum Verweilen ein. Hörter erzählt von ihrem Arbeitsleben in der Ambulanten Pflege. Flexibel müsse man sein, weil täglich neue Aufgaben bewältigt werden müssen.

Von der reinen Pflege bis zum Kochen oder Einkaufen. Sie lächelt. Man glaubt ihr, dass sie den Beruf gerne ausübt. Die Freizeit verbringt sie in der Natur. Wandern, Walking, Schwimmen. Sie näht auch gerne, hat im Lockdown Masken für den Hausgebrauch gefertigt.

Staunendes Publikum in der Messe Karlsruhe

Weiter geht es zu „Bella Italia“. Hier hantiert Giovanni mit Messer, Spirale und verschiedenen Obstsorten und Gemüse. „Mit dem Wundermesser kann ich Kartoffeln schälen oder dünn schneiden.“ Er macht es vor und sein Publikum staunt. Dann die Spirale. Sie wird bis zum Anschlag ins Obst oder Gemüse gekurbelt. Oder die Zitronenpresse, die in die Zitrone hineingedreht wird.

Natürlich macht der gewiefte Verkäufer gute Angebote. Auch Birgit Christine Hörter greift zu.