Betreuer rettet schwerkrankem Mann aus Dettenheim das Leben

Olaf Stuckas lag hilflos in der Kälte. Wenn Marcel Kulz ihn nicht entdeckt hätte, wäre er gestorben. Jetzt bedankt sich der 64-Jährige auf Facebook bei seinem Retter.

Hilflos in der Kälte

Am 6. März ist es frostig. Olaf Stuckas geht in den Garten, will einen Holzkorb ins Haus tragen. Unter dem Gewicht bricht der schwerkranke Mann zusammen. Er bleibt auf dem eiskalten Boden liegen, kann sich nicht mehr bewegen. Fast zwei Stunden lang kühlt er aus.

Als Marcel Kulz ihn findet, hängt das Leben von Olaf Stuckas am seidenen Faden. „Er war kaum noch ansprechbar“, erzählt Kulz. Er leistet erste Hilfe und ruft den Krankenwagen. Kulz wickelt Stuckas in eine warme Decke.

Mit dem Rettungswagen wird der geschwächte Mann ins Krankenhaus gebracht. Er überlebt. „Die Sanitäter haben mir gesagt, wenn ich etwas später gekommen wäre, wäre er tot gewesen“, berichtet Kulz.