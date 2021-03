Vorbild Grippeschutzimpfung

Bei Siemens, dm und Co.: Betriebsärzte aus der Region könnten Arbeitnehmer gegen Corona impfen

Millionen Impfdosen lagern derzeit in Medizin-Kühlschränken, größere Mengen an Nachschub sind ab April angekündigt. Konzerne, von Siemens über EnBW und dm bis hin zur Telekom bieten an: Unsere Betriebsärzte könnten mit impfen, damit mehr geht.