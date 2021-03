Betrüger erbeuten rund 500.000 Euro von Anlegern in Karlsruhe

In den letzte Wochen sind in und um Karlsruhe sieben Fälle gemeldet worden, bei denen Anleger um viel Geld betrogen worden sind. Jetzt informiert die Polizei.

Bereits im Januar ist es Betrügern gelungen, Anleger aus Karlsruhe und Umgebung mit Gewinnversprechen zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in den vergangenen Wochen erneut sieben solcher Fälle gemeldet. Dabei erbeuteten die Täter rund eine halbe Million Euro. Ein Geschädigter verlor rund 230.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen melden sich die Betrüger per Telefon, über E-Mail oder im Internet. Auch Inserate wurden bereits geschaltet, um Anleger auszutricksen. In der Regel arbeiten die Täter aus dem Ausland mit falschen Rufnummern. Mit vorgeblich exklusiven Angeboten und hohen Rabatten locken sie ihre Opfer, so die Karlsruher Polizei.

Sobald Geschädigte das Geld per Überweisung ins Ausland verschickt haben, erhalten sie eine gefälschte Anlage- und Renditebestätigung per E-Mail oder Fax. Der weitere Kontakt erfolgt ausschließlich übers Telefon, per E-Mail oder Fax. In vielen Fällen richten Betrüger sogar Call-Center und Webseiten ein, um sich als seriös auszugeben. Im weiteren Verlauf überzeugen sie ihre Opfer dann zu weiteren Einzahlungen.

Weil im Raum Karlsruhe schon mehrfach Geschädigte auf diese Art und Weise Geldeinlagen verloren haben, informiert die Polizei nun Bürger. Grundsätzlich sollten Anleger nicht auf unaufgeforderte Angebote eingehen. Ausländischen Rufnummern und Konten sollte niemals vertraut werden. Im Zweifel können sich Betroffene beim Betrugsdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe unter (07 21) 6 66 53 01 rückversichern.