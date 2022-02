Betrunkene Autofahrerin verursacht in Karlsruher Nordstadt mehrere Kollisionen

Eine Frau hat am Montagmorgen vermutlich mehrere Kollisionen in der Karlsruher Nordstadt zu verantworten. Die Polizei ist auf der Suche nach Geschädigten.

Nachdem eine betrunkene Autofahrerin am Montagmorgen zunächst in der Karlsruher Nordstadt gegen zwei Autos gestoßen ist, sucht die Polizei nach weiteren Geschädigten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Ohio-Straße, teilte die Polizei mit. Die Frau stieß beim Ausparken gegen zwei Fahrzeuge und fuhr dann in Richtung Kanalweg davon.

Während die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz die Unfallaufnahme durchführten, wurde bekannt, dass die Frau erneut an den Supermarkt in der Nordstadt zurückgekehrt war.

Alkoholtest misst zwei Promille

Sie verließ in diesem Moment den Penny mit einer Palette Bier in den Händen, als sich die Polizisten ihr in den Weg stellten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest, ergab einen Wert von zwei Promille bei der Autofahrerin.

Die 39-Jährige musste sich Blut entnehmen lassen und ihren Führerschein abgeben.

Geschädigte gesucht

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau bei ihrer erneuten Rückkehr zum Supermarkt knapp 20 Minuten im Karlsruher Stadtgebiet - insbesondere in der Nordstadt - unterwegs war und mindestens einen weiteren Unfall hatte.

Personen, die wegen der 39-Jährigen zu Schaden gekommen sind, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer (0 72 1) 6 66 33 11 in Verbindung zu setzen.