Betrunkene Frau in Karlsruhe greift Polizisten an

Eine stark betrunkene Frau hat am Montagabend mit einer leeren Weinflasche Polizeibeamte in Mühlburg angegriffen. Sie wollten sich um die Frau kümmern, weil sie unzureichend bekleidet und stark betrunken auf dem Boden lag und schlief. Dies teilt die Polizei Karlsruhe mit.

Passanten hatten gegen 21.15 Uhr gemeldet, dass in der Rheinstraße in Mühlburg eine Frau auf dem Boden liege, nur notdürftig bekleidet. Die Frau reagierte zunächst nicht auf Ansprache der Beamten. Als die 25-Jährige merkte, dass Polizisten sich um sie kümmern, erhob sie sich und schlug mit einer leeren Weinflasche nach den Beamten. Diese konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Flasche zerschellte an einer Hauswand.

Daraufhin wurde die Betrunkene zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Sie beleidigte die Polizisten ständig mit den übelsten Schimpfworten. Anschließend wurde sie verhaftet.