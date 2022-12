Alkoholisiertes Fahren

Betrunkener Fahrer gerät in Gleisbereich in Karlsruhe

Ein alkoholisierter Fahrer hat am späten Donnerstagabend die Starckstraße Ecke Honsellstraße in Karlsruhe befahren und ist hierbei zeitweise in den Gleisbereich geraten. Die Polizei kontrollierte den Mann daraufhin.