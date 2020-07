Mannheim

Betrunkener Schaulustiger schlägt Rettungssanitäter ins Gesicht

Erneut hat es in Baden-Württemberg einen Übergriff auf Rettungskräfte gegeben. Am Samstagabend schlug ein alkoholisierter 23-Jähriger in Mannheim einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht. Er hatte sich wohl darüber geärgert, wo der Sanitäter seinen Rettungswagen geparkt hatte.