Zeugen gesucht

Bewaffneter Räuber überfällt Tankstelle

Ein bewaffneter Räuber hat eine Tankstelle an der B36 in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, bedrohte der dunkel gekleidete Mann am Sonntagabend die Kassiererin mit einer Waffe und forderte das Geld aus der Kasse.