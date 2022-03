Ein gut sitzender BH stützt das Brustgewebe und das Unterbrustband trägt die Hauptlast des Brustgewichts. Das wissen vor allem Frauen mit eher großen und schweren Brüsten zu schätzen. Nur wenige Frauen können sich Sport ganz ohne eine textile Unterstützung für die Brust vorstellen. Der Sport-BH verhindert eine zu starke und für manche Frauen auch schmerzhafte Auf-und-Ab-Bewegung der Brüste und das Wundscheuern der Brustwarzen an der Kleidung. Auch kosmetische Gründe können eine Rolle spielen, sagt Sibylle Perez, Leiterin der Brustsprechstunde in der Klinik für Gynäkologie der Karlsruher ViDia-Kliniken am Standort Diakonissenkrankenhaus: „Viele Frauen haben eine Asymmetrie, das heißt eine Brust ist ein bisschen größer als die andere. Oder sie sind nicht 100-prozentig zufrieden mit der Form ihrer Brust. Da ist der BH ein schönes Kleidungsstück, um kleine Schönheitsfehler zu korrigieren.“