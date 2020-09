Beim KSC nie durchgesetzt: Voglsammer ist Bielefelds Leistungsträger

Welche bekannten Gesichter spielen beim nächsten KSC-Gegner Arminia Bielefeld? Zum Beispiel Andreas Voglsammer. Er ist so ein Kicker, den die Branche respektvoll als „Maschine“ beschreibt. Mit seiner Körpergröße von 178 Zentimetern kommt Arminia Bielefelds Stürmer nicht als Riese daher, respekteinflößend aber sind für seine Gegenspieler dessen körperliche Robustheit gepaart mit gehörigem Speed am Ball sehr wohl.

Von nichts kommt nichts: Seine Freizeit verbringt der 27 Jahre alte Rosenheimer am liebsten im Fitnessstudio. „Ein bisschen viel“ mögen seine Extraschichten auf Außenstehende manchmal wirken, erzählt der Profi im vereinseigenen Format „DSC-Drive“, aber sie seien für ihn nun eben auch „ein Stück Lifestyle“.

Die Sturm-Power, für die im Team des erfahrenen Trainers Uwe Neuhaus zum einen der 81 Kilo schwere Voglsammer und zum anderen Fabian Klos steht, ist eine der Erklärungen dafür, warum es die Ostwestfalen an die Tabellenspitze der Zweiten Liga schafften.

Im Moment steht der DSC überraschend vor den deutlich höher gewetteten Bundesliga-Absteigern Hamburger SV und VfB Stuttgart und auch vor Voglsammers Ex-Club 1. FC Heidenheim.

Unter KSC-Trainer Markus Schupp im Wildpark

Was kaum noch einer weiß: Den ersten Anlauf, um im Profigeschäft Fuß zu fassen, unternahm Voglsammer beim KSC, den die Arminen am Freitag (18.30 Uhr) erwarten. Aus dem Nachwuchs des FC Bayern war er zur Saison 2010/11 in den Wildpark gewechselt und dort vom damaligen Trainer Markus Schupp einmal, das für die letzten acht Spielminuten des längst verlorenen Zweitligaspiels gegen den VfL Bochum (0:2), gebracht worden. Eben auch weil jene Tage im Team mit Anton Fink zwar lehrreich, aber wirklich nicht schillernd waren, mag der über Bielefelds linke Seite kommende Angreifer nicht mehr gern darüber reden. Eine Interviewanfrage dieser Zeitung schlug er unter Hinweis auf „zahlreiche andere Termine“ aus.

Neun Tore in 15 Einsätzen

Voglsammers Zwischenzeugnis in dieser Saison liest sich mehr als ordentlich. Zu den neun Torerfolgen, die sich auf 15 Einsätze verteilen, kommen fünf Assists. In dieser Statistik schneidet teamintern alleine Klos, der beste Torjäger der Liga, besser ab, Das Tor-Dutzend machte er zuletzt beim 3:1-Erfolg in Darmstadt voll, zwei Treffer hatte er am vierten Spieltag beim selben Ausgang in Regensburg vorbereitet. Beim zweiten hatte Klos die Vorarbeit für Reinhold Yabo, einem anderen Ex-Karlsruher, geleistet. Yabo fehlte den Arminen zuletzt aber wegen einer Verletzung am Sprunggelenk.