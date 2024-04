Baden ist nicht Bayern, aber auch hier gibt es schöne wie lauschige Biergärten, ob in der Stadt, am See oder am Rhein. Zwölf Tipps für Brauhäuser, Gaststätten – und einen Kiosk.

Ein ungeschriebenes Gesetz in Bayern besagt, dass ein Biergarten nur ein echter Biergarten ist, wenn man auch unter einem Kastanienbaum Platz nimmt. Weil wir aber in Baden und nicht in Bayern sind, sehen wir das mal nicht ganz so eng.

Schöne Biergärten gibt es in Karlsruhe und der Region einige – eine Auswahl von zwölf Gaststätten und Hausbrauereien stellen wir hier vor, von Waldbronn bis Eggenstein-Leopoldshafen und vom Turmberg bis Neuburgweier.

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt diese Liste nicht, alleine in Karlsruhe gibt es im Osten (zum Beispiel Hoepfner) oder Westen (zum Beispiel Kühler Krug) noch weitere Adressen.

Schupi an der Alb: Lauschig unter Platanen

Okay: keine Kastanien. Dafür herrliche Platanen, die dem Außenbereich des Schupi in Karlsruhe-Grünwinkel klassisch-lauschigen Biergarten-Charakter verleihen. Perfekt die Lage nahe der Alb und damit schönes Ziel für einen Spaziergang mit Biergarten-Pause. Einen Spielplatz für Kinder gibt es auch.

Auf der Speisekarte finden sich nur Klassiker wie Wurstsalat, sondern auch Bowles und Burger. Auch verschiedene vegane Gerichte werden angeboten. Der Schupi setzt auf regionale Lieferanten und benennt diese auch konkret.

Schupi Wo: Durmersheimer Straße 6, 76185 Karlsruhe. Anfahrt mit dem ÖPNV: Die Buslinie 60 E vom Entenfang hält direkt vor dem Biergarten (Haltestelle Blohnstraße); von der Haltestelle Entenfang ist der Schupi auch fußläufig erreichbar. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertag von 12 bis 21 Uhr. Kontakt: 0721/551220, restaurant@schupi.de

Das Carré: Feste Größe am Gutenbergplatz

Der schönste Moment im Carré? Wenn die Abendsonne über die Weststadthäuser lugt und dann noch mal durch die Goethestraße hindurch zu den Tischen auf dem Platz durchdringt. Der Gutenbergplatz zählt auf jeden Fall einer der schönsten Orte der Stadt, das Carré wiederum ist dort an der Ecke Goethe-/Nelkenstraße seit Langem eine feste Größe.

Der Bier-Klassiker ist im Carré das Naturtrübe. Wer Hunger hat, dem bietet die Karte der dazugehörigen Osteria passable Abhilfe. Plätze gibt es direkt am Brunnen oder unter der riesigen Linde.

Café Carré Wo: Gutenbergplatz Karlsruhe. Anfahrt mit dem ÖPNV: Die Haltestelle Yorckstraße ist wenige Gehminuten entfernt. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 1 Uhr. Kontakt: 0721/856125

Café Bleu: Der Hammer-Klassiker am Sandkorn-Theater

Der Hammer-Klassiker am Sandkorn-Theater ist längst eine Karlsruher Kneipen-Institution. Es soll Karlsruhe-Besucher gegeben haben, die gar nicht mehr wegkamen vom Bleu und auf die Frage, ob Karlsruhe denn eine schöne Stadt sei, geantwortet haben: „Karlsruhe ist eine schöne Kneipe!“

Drinnen gibt es im Bleu Emaille-Schild-Ambiente, draußen sitzt man unter begrünter Holz-Pergola. Auf der Karte gibt es die Hammer- und andere Kneipen-Gerichte von Maultaschen bis Schinkennudeln, dabei auch genügend Auswahl für Vegetarier. Der Hammerplan wechselt wöchentlich.

Café Bleu Wo: Kaiserallee 11, 76133 Karlsruhe. Anfahrt mit dem ÖPNV: Das Bleu liegt direkt an der Haltestelle Mühlburger Tor. Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 23.30 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 1 Uhr. Kontakt: 0721/856392.

Kippe 23: Kultkneipe mit neuer Vielfalt

Von einem Klassiker zum nächsten, von Westen in den Osten der Stadt. Die Kippe, die es seit 1976 gibt und die mittlerweile offiziell Kippe 23 heißt, zählt wie das Bleu zu den traditionsreichen Kneipen Karlsruhes. Auch in der Kippe 23, in der es einst am vorderen Tresen Tabak gab und man sich kostenlos Kippen drehen konnte, hängt drinnen noch alles voll mit Emaille-Schildern.

Der Biergarten ist nicht so groß wie der des Bleu, aber ein genauso lohnenswertes Ziel. Ebenfalls mit Hammer-Essen, aber es gibt auch Burger und etwa vegane Curry-Wurst. Außer Bier-Klassikern vom Fass und aus der Flasche werden auch Freunde von Craftbeeren glücklich.

Kippe 23 Wo: Gottesauer Str. 23, 76131 Karlsruhe. Anfahrt mit dem ÖPNV: Die Haltestelle Durlacher Tor liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Öffnungszeiten: Montag 19 bis 24 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 11:30 bis 24 Uhr, Freitag 11:20 bis 24 Uhr, Samstag, 12 bis 2 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr. Kontakt: 0721/47068032, kippekarlsruhe@gmail.com

Wolf-Brauhaus in der Karlsruher Südstadt: Wild am Werderplatz

Die Traditionsadresse in der Karlsruher Südstadt, auch wenn jetzt ja schon seit vielen Jahren nicht mehr am einstigen Stammsitz der 1885 gegründeten Brauerei in der Marienstraße produziert wird. Was geblieben ist: das Wirtshaus Wolf am Werderplatz, direkt am Indianerbrunnen.

Externer Inhalt von Instagram

Dort gibt es neben Wolf-Bieren und Wirtshaus-Klassikern, wie hausgemachte Maultaschen (mit und ohne Fleisch) auch leckere Tapas. Oder die fast schon unvermeidlichen Burger sowie Pizzen. Ein schmackhaft-wilder Mix, ganz noch Gusto des Wolf-Mottos: Wild seit 1885.

Wirtshaus Wolf Wo: Werderplatz, Ecke Werderstr. Anfahrt mit dem ÖPNV: Das Wolf liegt in fußläufiger Entfernung zu den Haltestellen Werderstraße oder Kongresszentrum. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag17 bis 1 Uhr, Sonntag 17 bis 23 Uhr. Kontakt: 0721/3545770,

Schützenhaus Durlach: Rauf auf den Turmberg

Für alle die, die den Aufstieg zum Turmberg zu Fuß oder per Rad bewältigen, ist das Schützenhaus das perfekte Ziel für eine Stärkung. Für alle anderen natürlich auf. Und wer mit Kindern unterwegs ist, der hat dank des großen Waldspielplatzes in direkter Nähe auch alle Argumente auf seiner Seite.

Das Schützenhaus verfügt über einen großen Biergarten unter lauschigem Kastanien-Laubdach, die Speisekarte bietet neben Flammkuchen kreative wie saisonale Gerichte und auch vegane Alternativen. Es gibt Karlsruher Bier (Hoepfner) und badisch wie pfälzische Weine.

Schützenhaus Turmberg Wo: Jean-Ritzert-Str. 8, 76227 Karlsruhe. Anfahrt mit dem ÖPNV: Bis Haltestelle Durlach-Turmberg, dann mit der Turmbergbahn. Anschließend ist es noch ein zirka 15 Minuten langer Fußweg. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertag von 11 bis 21 Uhr. Kontakt: 0721/94318122, schuetzenhaus.durlach@gmail.com

Das Vogelbräu: Unfiltriertes an drei Standorten

Am Vogelbräu kommt nicht vorbei, wer gerne auf der Bierbank sitzt. Eine durchaus beliebte Ausflugsvariante Vogel-Liebhabern ist das Vogel-Triple, also der aneinandergereihte Besuch der Biergärten in Durlach, Ettlingen und am Stammsitz in Karlsruhe.

Externer Inhalt von Instagram

Überall gibt es natürlich das klassisch Unfiltrierte, dazu je nach Saison weitere Bier-Sorten. Im Frühjahr etwa das Maibock. Wer will, kann sich auf dem Vogelbräu-Braukalender immer auf dem Laufenden halten. Auf der Speisekarte finden sich außer klassischen Biergarten-Snacks und den traditionellen Vogelburger (mit Fleischkäse) auch vegane wie vegetarische Gerichte.

Das Vogelbräu Wo: Kappellenstraße 50 in Karlsruhe, Rheinstraße 4 in Ettlingen und Amalienbadstraße 16 in Durlach. Anfahrt mit dem ÖPNV: Der Karlsruher Vogel ist von den Haltestellen Durlacher Tor, Kronenplatz und Rüppurrer Tor fußläufig zu erreichen. In Ettlingen sind es nur wenige Meter von der Haltestelle Erbprinz. Und in Durlach steigt man an der Auer Str. oder der Friedrich-Realschule aus. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 24 Uhr. Kontakt: Karlsruhe 0721/605438660, Ettlingen 07243/561720, Durlach 0721/819680.

Andreasbräu: Baukunst in Eggenstein-Leopoldshafen

Nicht fehlen darf hier in dieser Liste natürlich das nun schon bald seit 30 Jahren existierende Andreasbräu in Eggenstein-Leopoldshafen. Ideales Ziel für eine kleine Radtour aus Karlsruhe oder auch eine größere Runde Richtung Rhein.

In der Hausbrauerei am Bürgerpark wird ganzjährig das „feinherb-prickelnde“ Pils ausgeschenkt, dazu je nach Jahreszeit mindestens eine weitere Sorte: Vom Spezial- oder Sommer-Export über Doppel- und Maibock, Dinkel-Roggen-Urbier oder Haferbier bis hin zum Red Dragon, ein Rotbier mit der Grundrezeptur aus Wales. Es gibt eine wechselnde Wochen-Speisekarte sowie Dauerbrenner wie Wurstsalate, Currywurst oder diverse Gerichte aus „badisch-schwäbischen Ecke“.

Andreasbräu Wo: Donauring 71a, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen. Anfahrt mit dem ÖPNV: Die Stadtbahnlinie S1/S11 hält quasi direkt am Braukessel (Haltestelle Leopoldshafen Viermorgen). Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 23 Uhr. Kontakt: 07247/963200

Die Rosine: Schnitzel-Paradies in Ettlingen-West

Vom Status eines Geheimtipps hat sich die Rosine in Ettlingen längst verabschiedet - und das, obwohl das Wirtshaus nicht in oder nahe der schmucken Altstadt liegt. Sondern in Ettlingen-West, fast direkt an der A5. Davon merkt man aber nichts.

Rosinen-Gänger legen die Schnitzel-Gerichte ans Herz, es gibt außer dem Klassiker die Versionen „Badisch“, „Jäger“ und „Flammkruste“ und das Schwarzwald-Cordon-Bleu. Auch Vegetarierinnen und Vegetarier werden fündig. Außer dem lokalen Hoepfner-Bier gibt es auch Helles aus Bayern.

Wirtshaus Rosine Wo: A. Hohewiesenstraße 50A, 76275 Ettlingen Anfahrt mit dem ÖPNV: Die Bushaltestelle Buchenweg der Linie 105 liegt in direkter Nähe, von der Bahn-Haltestelle Ettlingen-West sind es knapp zehn Minuten Fußweg. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag von 16 bis 23 Uhr, Sonntag von 9 bis 22 Uhr. Kontakt: 07243/7668814, die-rosine@gmx.de.

Lindenbräu in Waldbronn: Spare Ribs und ein Hopfen-Original

Beliebter Treffpunkt, nicht nur für Waldbronner. Und auch an regnerischen Sommertagen einen Besuch wert - zumindest dann, wenn man einen Platz in der Scheune ergattern kann oder, besser, reserviert hat.

Die Waldbronner Gasthausbrauerei lockt, natürlich, mit ihren eigenen Hopfen-Produkten, vom Waldbronner Original („bernsteinfarben und malzaromatisch“) über Pils bis hin zu saisonalen Bier-Spezialitäten. Dazu gibt es traditionelle Biergarten-Snacks, Flammkuchen, Fleischgerichte vom Holzkohlegrill. Besonders beliebt und nicht gerade wenig: die Lindenbräu’s Spare Ribs.

Lindenbräu Waldbronn Wo: Stuttgarter Str. 43, 76337 Waldbronn. Anfahrt mit dem ÖPNV: Vom Bahnhof Reichenbach sind es etwa zehn Minuten Fußweg. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 16 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11 bis 24 Uhr. Kontakt: 07243/652881

Seegugger am Epple: Biergarten mit Urlaubsfeeling

Ein wenige Urlaubs- und Strandfeeling gefällig? Dann auf zum Seegugger an den Epplesee bei Rheinstetten! Hoch oben auf den Klippen, unten rauscht das Meer... na ja, fast. Also: Oberhalb des Sees, mit schöner Aussicht auf den Epplesee und die Schwarzwaldhänge lockt der Biergarten mit kühlem Nass für die Kehle.

Essen und Eis gibt es natürlich auch. Und besonders schön ist es in den Abendstunden, wenn man sich zum „Sundowner“ trifft. Oder einfach zum Feierabendbier nach einem Feierabendbad.

Seegugger Wo: Epplesee. Anfahrt mit dem ÖPNV: Die nächste Bahn-Haltestelle ist ein Stück entfernt, vom Haltepunkt Forchheim Hauptstraße braucht man gut 20 Minuten. Öffnungszeiten: je nach Wetterlage von 1. April bis 31. Oktber von 11 bis 23 Uhr. Kontakt: info@seegugger.de, seegugger.de

Rheinkiosk Neuburgweier: Am Fluss entspannen

Am Rhein wird es einem ja irgendwie nie langweilig, auch wenn nicht viel los ist: Man schaut auf den Fluss, auf das beruhigend-gemächliche Tuckern der Schiffe, entspannt oder quatscht mit Freunden. Ein guter Ort, um genau das alles zu tun, ist der Rheinkiosk Seyfert an der Fähre Neuburgweier.

Am traditionsreichen Kiosk, der bei der Personalsuche gerade gezielt auf ältere Menschen setzt, kann sich bei Speis & Trank erholen, wer zuvor gewandert oder geradelt ist. Oder man genießt ein Feierabendbier oder Feierabend-Aperol-Spritz und schaut auf den Rhein - mehr muss manchmal gar nicht sein.