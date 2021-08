Biologin verrät: Wen Schnaken am liebsten stechen – und wen sie in Ruhe lassen

Wer kennt es nicht: Zwei Menschen sitzen im Sommer draußen. Über den einen fallen die Stechmücken her, den anderen lassen sie in Frieden. Aber warum ist das so? Darüber sind zahllose Theorien im Umlauf, vom Geschlecht über den Körpergeruch bis zum vermeintlich süßen Blut.

Doreen Werner ist Diplom-Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg (Brandenburg). Die BNN haben die Insektenforscherin befragt: Was ist wahr – und was Mythos?

Eines vorweg: Bei der Auswahl ihrer Opfer durch Stechmücken spielen mehrere Faktoren eine Rolle – aber einer ganz besonders. „Das A und O ist das Kohlendioxid“, erklärt Werner. Sie ist in der menschlichen Atemluft enthalten und lockt die kleinen Plagegeister an.