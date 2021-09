Experten geben Tipps

Bis dass der Tod uns scheidet: Gibt es das Glücksrezept für eine lange Ehe?

... und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende: Dieser Ausgang einer Liebesgeschichte ist gar nicht so selten. Was ist das Erfolgsgeheimnis langjähriger Ehen? Und was läuft bei einigen schief? Die BNN haben mit einem Karlsruher Paar gesprochen, das seit einem halben Jahrhundert zusammen ist – und mit einer Paarberaterin sowie einer Fachanwältin