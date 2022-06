„2018 war es in Deutschland langanhaltend heiß und trocken. Beides zusammen ergab ein verknüpftes Extrem, das wir in dieser Form so noch nicht hatten“, sagt Andreas Fink. Die Folgen ließen sich im Harz, im Sauerland oder im Westerwald besichtigen, wo es in der Folge zu einem regelrechten großflächigen Fichtensterben gekommen sei. „Wir haben Trockenstress, das wird die Widerstandsfähigkeit mancher Ökosysteme an die Grenzen bringen.“