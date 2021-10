Sie ist erst 24 Jahre alt. Eine so junge Frau als Verteidigerin – das ist damals spektakulär. Helga Stödter ergreift 1946 bei den Rastatter Prozessen für zwei Kriegsverbrecher das Wort. Ihr Plädoyer hört auch ein Redakteur der Badischen Neuesten Nachrichten. Die Tageszeitung, erst kurz zuvor gegründet, berichtet über die Verhandlungen am Tribunal Général im Residenzschloss. Wie auch über so vieles andere in dem Jahr und den folgenden sieben Dekaden.

Was man wissen und woran man sich erinnern sollte: In ihrer Geburtstags-Serie „75 Schlagzeilen aus 75 Jahren“ unternahmen die BNN eine Reise in die Vergangenheit. 60 Autorinnen und Autoren hatten in den Archiven gestöbert und mit Zeitzeugen gesprochen.

In ihren Artikeln erzählten sie dann, was die Menschen im Raum Karlsruhe seit 1946 bewegt hat und noch immer umtreibt. Den BNN-Lesern gefiel dieses besondere Leseangebot gut – begeisterte Zuschriften erreichten die Redaktion.

„75 Schlagzeilen aus 75 Jahren“: Das Buch zur BNN-Serie ist reich bebildert

Die beliebte Serie liegt nun in Buchform vor. In dem reich bebilderten Band spiegeln sich Freud und Leid, Natur, Kultur und Glamour, Sport und Spiel, Wirtschaft und Wissenschaft. Es geht um zukunftsweisende Projekte und große Momente in unserer Region, aber auch um Pleiten, Pech und Pannen.

Hätten Sie gewusst, dass in Malsch-Walprechtsweier vielleicht fast eine Atomrakete explodiert wäre? Oder dass einst Dampfzüge durch die Karlsruher Kaiserstraße rumpelten, um Weltkriegstrümmer aus der Stadt zum Rheinhafen zu schaffen? Oder die erste E-Mail Deutschlands in Baden einging?

In „75 Schlagzeilen aus 75 Jahren“ lassen die Badischen Neuesten Nachrichten Ereignisse, die das Gebiet zwischen Bruchsal und Achern, zwischen Pforzheim und Wörth geprägt haben, noch einmal aufleben und schreiben sie bis in die Gegenwart fort. Entstanden ist eine ebenso informative wie packende Zeitreise, die die Hintergründe etlicher Diskussionen erhellt, die heute immer noch – oder wieder einmal – geführt werden.

Sophia Loren und Rock Hudson: Internationale Stars in Karlsruhe

Das Buch beginnt mit den Rastatter Prozessen, die auch als Nürnberger Prozesse im Kleinen bezeichnet werden. Wer weiter blättert, taucht tief in die Geschichte der Region ein. Um nur einige Beispiele zu nennen: Karlsruhe wird 1950 Residenz des Rechts. Sechs Jahre später jubeln die Menschen, weil der KSC das Pokal-Double schafft.

Und bald darauf weht ein Hauch von Glamour durch die badische Metropole. Die deutsche Schauspiel-Elite, aber auch internationale Stars wie Sophia Loren und Rock Hudson, holen sich in Karlsruhe den Filmpreis Bambi ab. Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten: Ganz Baden zittert vor dem Frauenmörder Heinrich Pommerenke – noch lange nach seiner Verhaftung im Juni 1959 mahnen Eltern ihre Töchter: „Komm nicht zu spät nach Haus, sonst holt dich der Pommerenke“.

Für das Buch hat die Redaktion die Artikel der BNN-Serie überarbeitet und ergänzt. Zu jedem Kapitel wurde eine Übersichtskarte erstellt, sodass auf einen Blick erkennbar ist, wo das geschilderte Ereignis damals stattfand. Die Leser erfahren außerdem, was im jeweiligen Jahr ansonsten in der Region und in der Welt los war.

Ein weiteres Plus: Es gibt ein 76. Kapitel, das in das Jahr 2021 führt. In das Jahr also, in dem die BNN ihr Jubiläum begehen und Corona Schlagzeilen macht.