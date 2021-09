Schnäppchenjäger aufgepasst: Zum vierten Mal startet die Auktion „BNN-Kaufdown“ wieder mit spannenden und vielseitigen Angeboten. So wie auch in den vorangegangenen Auflagen stehen bei dieser Aktion wieder verschiedene Qualitätsartikel, besondere Angebote und Gutscheine zu Top-Preisen bereit.

Das Besondere am „Kaufdown“ ist, dass er in Form einer „Rückwärtsauktion“ abläuft. Und so funktioniert das Ganze: Der Preis des angebotenen Artikel sinkt im Laufe der Zeit stetig weiter, maximal bis zu 50 Prozent. Wer also auf Zack ist und rechtzeitig zuschlägt, kann die tolle Angebote besonders günstig erstehen.

Unkomplizierte Teilnahme ab 18

Beim „Kaufdown“ mitmachen ist angenehm und unkompliziert: Jeder ab dem Alter von 18 Jahren kann bei dieser unschlagbaren Aktion einsteigen und loslegen. Für die Teilnahme muss man sich lediglich auf der Homepage der Auktion anmelden.

Der Beginn des aktuellen „BNN-Kaufdowns“ ist am Montag, 20. September 2021 um 9 Uhr. Ab dann können alle Interessenten mitbieten und sich die zahlreichen Top-Angebote sichern. Eine Anmeldung zu der Auktion ist bereits vorab möglich.

Der Startbetrag für die zur Verfügung stehenden Angebote ist dabei immer der entsprechende Ladenpreis. In kurzen Abständen sinkt dieser dann stetig nach unten, maximal bis zu 50 Prozent. Das geht so lange, bis jemand sich entscheidet zuzuschlagen. Der entsprechende Preisvorteil geht dann an denjenigen, der als Erster ein Gebot durch Klicken des „Bieten-Buttons“ abgibt.

Nützlicher Helfer: Der „Biet-Agent“

Für alle, die nicht ständig den Computerbildschirm oder das Smartphone im Auge haben können oder wollen gibt es als besonderen Service wieder den nützlichen „Biet-Agent“. Durch dieses praktische Tool lässt sich ganz einfach vorab der Betrag für ein bestimmtes Angebot festlegen, bei welchem man zuschlagen möchte.

Drückt niemand sonst vorher auf den „Kaufen-Button“, erhält man auf diese Weise automatisch den Zuschlag zu seinem Wunschpreis. So ist man immer in der Lage zum gewünschten Betrag mitzubieten.