BNN-Newsletter: Welche Nachrichten wünschen Sie sich?

Für ihren Newsletter auf den Kanälen WhatsApp, Facebook Messenger und Insta möchten die Badischen Neuesten Nachrichten neue Kategorien einführen - und dazu sind die Leser gefragt.

Welche Meldungen wünschen Sie sich? Aus welchen Bereichen möchten Sie mittels des BNN-Newsletters mehr erfahren? Das wollen die Badischen Neuesten Nachrichten mit einer Umfrage herausfinden.

Leser sind gefragt

Die Umfrage läuft bis einschließlich Samstag, 9. Februar. Eine Woche später, am 16. Februar, werden die Ergebnisse hier auf bnn.de sowie in den Printausgaben der Badischen Neuesten Nachrichten und im Newsletter bekanntgegeben. Am selben Tag werden auch die neuen Kategorien eingeführt, die alle bestehenden Nutzer des Newsletters automatisch erhalten. Sofern gewünscht, können diese aber ganz einfach abbestellt werden, indem die Leser "Kategorien" in den Chat mit den BNN senden und dem Link folgen.

Einfache Anmeldung für kostenlosen Service

Das Anmelden beim Newsletter ist ganz einfach: