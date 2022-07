Wer trug die Krone aus dem Badischen Landesmuseum?

Die Krone gehört zum Schatz des Badischen Landesmuseums. Ja, so kann man das durchaus sagen. Von Bestand oder Besitz zu sprechen ist in diesem Zusammenhang nämlich viel zu prosaisch. Tief gestapelt gar. Denn diese Krone funkelt. Und glitzert.

Auf Samt und Goldblech glänzen da Saphire, Rubine und Smaragde. Ein paar Handvoll Diamanten sind großzügig drumherum verteilt. Wenn das kein Schatz ist, was ist es dann?

„Unersetzlich“, urteilt Jutta Dresch, Kuratorin des Referats für Kunst- und Kulturgeschichte am Badischen Landesmuseum. Die einzelnen Steine für sich genommen sind es vielleicht nicht.

Aber das Gesamtkunstwerk? Auf jeden Fall. Besonders reizvoll: Die Steinchen sind in Blumenmustern angeordnet. Da werden grüne Smaragde plötzlich zu einem Blütenstil. Und ein Smaragd wird zu einem Kelch.

Die ganze Blumenkrone ruht, sicher verwahrt, in einer Vitrine. So kann der geneigte Besucher sie langsam umkreisen, mit leuchtenden Augen, und sich fragen: Wie wäre das wohl, so etwas tragen zu dürfen? Unbequem wahrscheinlich, denn so Steinchen haben ja auch ihr Gewicht.

Und wer hat sie tragen dürfen? Wem hat sie gehört? Für wen wurde sie angefertigt? Für jemanden von Rang und Namen. Und zwar unter großem Zeitdruck. So viel sei an dieser Stelle schon verraten.

Und nun zur Frage des BNN-Sommerrätsels Teil 1.

Die Frage: Wer trug die Krone, die im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe zu sehen ist?

A: Napoleon. Er trug sie, als er Baden zum Großherzogtum ernannte.

B: Luise von Baden. Sie gab die prachtvolle Krone für einen Kostümball in Auftrag.

C: Großherzog Karl Friedrich. Sie begleitete ihn in sein Grab.

D: Niemand. Sie wurde bei großherzöglichen Bestattungen verwendet.

