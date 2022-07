Sie gilt als einer der Höhepunkte der Pferderennsaison in Deutschland: Vom 27. August bis 4. September findet in Iffezheim die Große Woche statt. An fünf Tagen galoppieren Pferde mit Tempo auf der Rennbahn.

Angefeuert von einem großen Publikum, das zumeist auf der Tribüne sitzt – oder ganz exklusiv in der privaten Lounge des Brenners Park-Hotels, die sich im Clubturm an der Zielgeraden befindet.

Von dort aus kann auch die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises des BNN-Sommerrätsels Teil eins am Mittwoch, 31. August, die Galopprennen verfolgen.

Hauptgewinn: Exklusives Paket für die Brenners-Lounge

Wir verlosen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Frage zu der prachtvollen Krone richtig beantworten, ein „Oleanderpackage“.

Dieses beinhaltet den Zugang zur Brenners-Lounge, ein Vier-Gänge-Menü, Nachmittagstee und noch viel mehr. Die Gewinnerin oder der Gewinner darf in Begleitung von drei Personen kommen und mit ihnen an einem Tisch Platz nehmen.

Mit der Verlosung beginnt das BNN-Sommerrätsel 2022. In den nächsten sechs Wochen stellen wir jede Woche eine Frage zum Thema „Geheimnisvolle Schätze“. Das letzte Rätsel erscheint am Montag, 5. September.

In allen Runden gibt es attraktive Preise zu gewinnen. So wie dieses Mal das exklusive Rennbahn-Erlebnis, Tickets für den Klettergarten im Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf und eine Rheinschifffahrt.

Zweiter Preis: Tickets für Klettergarten Mehliskopf

Von Baum zu Baum sausen, in luftiger Höhe auf schwingenden Hölzern balancieren, an Tauen durch den Wald hangeln: Wer sich in einen Klettergarten wagt, muss anfangs oft allen Mut zusammennehmen. Doch die Unsicherheit ist schnell verflogen, und die Parcours machen vor allem eines: viel Spaß.

Diese Erfahrung kann die Gewinnerin oder der Gewinner des zweiten Preises machen. Sie oder er erhält zwei Tickets für den Klettergarten im Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf. Auf dem Areal an der Schwarzwaldhochstraße gibt es sieben Parcours, in denen in drei bis 14 Meter Höhe von Baum zu Baum geklettert werden kann. Bevor es losgeht, erhalten die Besucher eine Einweisung.

Dritter Preis: Schifffahrt auf dem Rhein

Die MS Karlsruhe fährt am Sonntag, 28. August, zu vier Häfen. An dem dreieinhalbstündigen Ausflug werden auch BNN-Leserinnen und BNN-Leser teilnehmen.

Wir verlosen sechs Familientickets für die Rundfahrt auf dem Rhein ab Karlsruhe.

Viel Glück beim Raten und anschließend bei der Verlosung.

Das sind die Teilnahmebedingungen des BNN-Sommerrätsels 2022.

So können Sie teilnehmen:

https://service.bnn.de/sommerraetsel-teilnehmen