Sommerrätsel 2021 - Verlosung 4

Vierte Rätselrunde: Das gibt es zu gewinnen

Entspannen im Schwarzwald: Wer am BNN-Sommerrätsel teilnimmt, kann in Runde 4 eine Übernachtung in einem Luxushotel gewinnen. Oder einen der anderen attraktiven Preise.