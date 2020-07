Covid-19-Lage "stabil"

BNN-Umfrage: Es gibt noch viele freie Intensivbetten in den Kliniken

In einer Umfrage der BNN in der Region teilten alle sechs befragten Kliniken mit, aktuell über eine große Zahl an freien Intensivbetten und Intensivbetten mit Beatmungsgeräten zu verfügen. In den vergangenen Tagen habe es „keinen“ oder „keinen signifikanten“ Anstieg an Covid-19-Patienten gegeben.