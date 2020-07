Nah dran an den "Fest"-Stars

Einige der längst ausverkauften, aber sehr begehrten Tickets für Das Fest in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage gibt es derzeit noch bei einer Facebook-Aktion der BNN zu gewinnen - und nicht vor, sondern hinter die Bühne führt eine weitere Verlosung, bei der die Teilnehmer allerdings schon ein Ticket haben sollten.

Donots und LaBrassBanda treffen

Zu gewinnen gibt es jeweils ein „Meet & Greet“ mit den Donots, die am Freitag, 21. Juli, das Festival eröffnen und mit der Formation LaBrassBanda, die am frühen Sonntag abend auftritt. In beiden Fällen darf die Gewinnerin bzw. der Gewinner eine Begleitperson mitbringen. Beide Personen müssen für den jeweiligen Tag ein Ticket haben, denn nur damit kommt man zum Backstage-Eingang. Außerdem gilt: Wer die Donots treffen will, sollte bereits am Freitag Nachmittag Zeit haben, da das Treffen vor dem Auftritt (Beginn: 17.30 Uhr) angesetzt ist.

Teilnahmeschluss: 21. Juli, 8.00 Uhr

Wer teilnehmen will, schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Meet & Greet“ an die Adresse dasfest@bnn.de (Einsendeschluss: 21. Juli, 8.00 Uhr). Unbedingt anzugeben sind Wunschband sowie Name, Adresse und eine Telefonnummer zur schnellen Benachrichtigung.