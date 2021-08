Bombenfund in der Karlsruher Oststadt

In der Karlsruher Südstadt-Ost muss am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Diese wurde am Nachmittag bei Bauarbeiten am Containerbahnhof gefunden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort, das Gelände abgesperrt. Weder ein nahes Hotel noch Wohngebäude müssen evakuiert werden.

Betroffen sind jedoch zwei Bürokomplexe. Dort wurden Beschäftigte aufgefordert, das Gebäude zuverlässig. Der Bahnverkehr läuft vorerst weiter. Ein Wall bei den Gleisen ist nach Angaben von Polizeisprecher Raphael Fiedler der Grund, warum keine größeren Räumung nötig sind. Die amerikanische Bombe soll 250 Kilogramm schwer sein.