Für den Corona-Impfschutz: Wer soll sich boostern lassen – und wann?

Impfungen schützen effektiv vor schweren oder tödlichen Krankheitsverläufen und mindern die Ansteckungsgefahr für andere. Der Impfschutz nimmt jedoch vor allem bei älteren und immungeschwächten Menschen ab. Für sie ist eine Auffrischungsimpfung besonders wichtig. „Durch Boostern können wir die Wahrscheinlichkeit von so genannten Durchbruchinfektionen erheblich senken“, betont der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Und er appelliert an alle, die es noch nicht getan haben: „Lassen Sie sich impfen.“ Als Vorbild wird oftmals Israel genannt. Hier schnellten die Infektionszahlen nach oben. Dann bot Israel als erstes Land Auffrischungsimpfungen an und liegt mittlerweile bei einem vergleichsweise niedrigen Inzidenzwert (38,6). „Das Beispiel Israel zeigt eindeutig, dass Booster-Impfungen das alles Entscheidende sind, um die vierte Welle zu bekämpfen“, sagt Intensivmediziner Gernot Marx aus Aachen.