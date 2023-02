Der Brand eines Papiercontainers hat am frühen Montagmorgen einen Schaden von etwa 70.000 Euro verursacht. Gegen 2.35 Uhr erreichte die Feuerwehr Karlsruhe den Einsatzort, an dem der Container direkt an der Fassade eine Kiosks in der Willmar-Schwabe-Straße in Durlach in Flammen stand.

Der Brand hatte bereits auf das Gebäude und auch den Innenbereich übergegriffen. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch nicht bekannt.