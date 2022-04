Brand in Karlsruher Gasthaus - 50.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagabend ist es zu einem Brand in einem Gasthaus in der Hardtstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 19 Uhr zu einem Schwelbrand in einer Mauer des Gasthauses.

Die Löschung des Fachwerkhauses gestaltete schwierig. Um den Brand vollständig zu löschen, brach die Feuerwehr das Mauerwerk und die Decke an mehreren Stellen auf. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Die Bewohner über dem Gasthaus mussten aus Sicherheitsgründen die Nacht außerhalb verbringen. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 50.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge waren Risse im Ofen die Brandursache.