Auf dem Weg nach Paris

Karlsruher Breakdancer und Olympiahoffnung Bao Chau Nguyen: Der mit dem Moment tanzt

Er tanzt jetzt bei der WM in Seoul und will 2024 in Paris auf der Olympia-Bühne stehen: Breakdancer Bao Chau Nguyen aus Karlsruhe. Dass der 30-Jährige bei dem Sport gelandet ist, liegt an einer Begegnung auf seinem Schulweg in Rastatt.