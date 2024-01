Brennende Fahrzeuge in Karlsruhe: Polizei nimmt 16-Jährigen fest

Sechs Fahrzeuge haben am Dienstagabend in Karlsruhe gebrannt. Zwei der Brände soll ein 16-Jähriger gelegt haben. Er wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt weiter.

Sechs Fahrzeuge sind am Dienstagabend in Karlsruhe in Brand geraten. Das sorgte für große Verunsicherung. Am Mittwochnachmittag präsentierten Polizei und Staatsanwaltschaft einen schnellen Fahndungserfolg..Danach sollen zumindest zwei der Fälle auf das Konto eines Jugendlichen gehen.

Der 16-Jährige steht im Verdacht, am Dienstagabend in Karlsruhe einen Lieferwagen sowie ein Wohnmobil in Brand gesetzt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der Verdächtige noch im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter vorgeführt.

Zwei Brände kurz nacheinander in Grötzingen und Durlach

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der junge Mann gegen 20.20 Uhr zunächst einen in der Eisenbahnstraße in Karlsruhe-Grötzingen geparkten Lieferwagen in Brand gesetzt haben, kurz darauf ein in der Tiengener Straße in Karlsruhe-Durlach abgestelltes Wohnmobil.

Passanten gelang es, den Brand an dem Lieferwagen noch vor Eintreffen der verständigten Polizei- und Feuerwehrkräfte zu löschen. Das Wohnmobil konnte hingegen erst nach vollständigem Ausbrennen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Explosion einer in dem Wohnmobil befindlichen Gasflasche wurden zudem ein in der Nähe abgestellter Wohnwagen sowie ein Baum beschädigt, teilte die Polizei mit.

Nach einer ersten Schätzung dürfte der bei den Bränden entstandene Sachschaden etwa 50.000 Euro betragen.

Polizei nimmt Verdächtigen in der Nähe eines Brandorts fest

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife nahe der zweiten Brandörtlichkeit auf den 16-jährigen Verdächtigen aufmerksam. Da sich im Laufe der Kontrolle der Tatverdacht gegen den Jugendlichen erhärtete, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch geprüft, ob der Jugendliche auch für zwei weitere Brände in der Wald- sowie der Oststadt verantwortlich sein könnte.

Gegen 18.55 Uhr war ein Pkw an der Durlacher Allee in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr geht in diesem Fall bislang von einem technischen Defekt aus. Zuvor hatte gegen 17.30 Uhr in der Waldstadt ein Wagen gebrannt. Angaben zur Straße oder weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Im Zuge der Ermittlungen untersucht die Polizei zudem, ob es möglicherweise einen Zusammenhang zu den Fahrzeugbränden im November und Dezember vergangenen Jahres in Rheinstetten-Forchheim gibt.