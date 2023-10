Ein Lkw-Brand sorgt aktuell für große Verkehrsbehinderungen auf der A5 und der A8 rund um Karlsruhe.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Lkw in Richtung Süden unterwegs, als er im Baustellenbereich des Karlsruher Dreiecks von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Fahrbahnbegrenzung.

Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und versuchte daraufhin den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen, schaffte dies allerdings nicht. Der Lkw brannte lichterloh aus. Gefahrstoffe hatte er keine geladen.

A5 in beide Richtungen gesperrt, A8 in Richtung Karlsruhe

Verletzte gab es keine. Die Löscharbeiten dauern aktuell an, da auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind. Die A5 ist zur Zeit in beide Richtungen gesperrt, die A8 ist in Richtung Karlsruhe gesperrt.

Der Verkehr staut sich in beide Richtungen auf mehreren Kilometern. Auch die Nebenstrecken sind überlastet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 8.20 Uhr)