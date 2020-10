Helikopter im Einsatz

Brennender Tanklastzug sorgt für Sperrung der A5 in Fahrtrichtung Süd

Ein bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd/Ettlingen in Brand geratener Tanklastzug sorgte am frühen Nachmittag für eine Sperrung der A5 in Richtung Basel. Auch in der Gegenrichtung ist mit Staus zu rechnen.