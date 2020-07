Eröffnung am 31. Oktober

Bretten: Auf "Miller & Monroe" folgt Woolworth

Das Kaufhausunternehmen „Woolworth“ eröffnet Ende Oktober eine Filiale in Bretten. Dies bestätigte Unternehmenssprecher Roland Rissel auf BNN-Nachfrage. Am Donnerstag sei ein entsprechender Mietvertrag für die Räume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Melanchthonstraße 114 unterzeichnet worden.