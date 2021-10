In Karlsruhe wird sogar ein Stadtmeister ausgespielt

Brettspiel-Klassiker Monopoly: Kapitalisten aller Länder vereinigt Euch!

Monopoly ist das Nonplusultra des Brettspiels. Mit über einer Milliarde Spielern weltweit, mit mehreren Tausend Editionen. Verkauft in 47 Sprachen und 114 Ländern. Was macht das Spiel so erfolgreich?