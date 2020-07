Linkenheim-Hochstetten

Brücken-Sanierung zur Insel Rott beginnt nach Ostern

Die Arbeiten an den beiden westlichen Zufahrtsbrücken zur Hochstetter Insel Rott laufen am Dienstag nach Ostern an. Die Bauzeit wird bei Vollsperrung auf drei Monate veranschlagt. Damit können sie in der Zeit auch keine Radfahrer und Fußgänger mehr passieren. Darüber informierte jetzt Linkenheim-Hochstettens Bürgermeister Michael Möslang.