Bürokratie macht Vereinen in der Region das Leben schwer

Die Anerkennung als gemeinnützig ist für Vereine enorm wichtig. Damit verbunden sind nicht nur steuerliche Vorteile, sondern sie ist auch Voraussetzung, um Zuschüsse zu erhalten oder Mitglied in Dach- und Fachverbänden sein zu können. Und sie bedeutet viel Arbeit, denn Verstöße führen in der Regel dazu, dass die Gemeinnützigkeit für das jeweilige Kalenderjahr aberkannt wird. Doch wer erledigt diese Aufgaben in Zeiten, in denen das Ehrenamt oft unbesetzt bleibt?

Wir brauchen Personal, um die Bürokratie hinzubekommen. Lucian Henkelmann, Geschäftsführer SSV Ettlingen

„Wir brauchen Personal, um die Bürokratie hinzubekommen“, erklärt Lucian Henkelmann, Geschäftsführer der SSV Ettlingen. Mit seinen 2.000 Mitgliedern ist der größte Verein in Ettlingen damit in der recht komfortablen Situation hauptamtliche Mitarbeiter zu haben.