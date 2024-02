Bundesrat stimmt zu: Rommel wird Generalbundesanwalt in Karlsruhe

Nun ist klar: Jens Rommel (51) wird neuer Generalbundesanwalt. Der Bundesrat stimmte am Freitag dem Vorschlag von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zu. „Damit ist der Weg frei für seine Ernennung durch den Bundespräsidenten“, sagte der Minister.

Rommel übernimmt die Nachfolge von Peter Frank, der als Richter ans Bundesverfassungsgericht gewechselt ist. Der designierte Generalbundesanwalt ist seit 2020 Richter am Bundesgerichtshof. Von 2015 bis 2020 leitete er zudem die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg.

Beginn von Amtszeit noch unklar

Die Bundesanwaltschaft ist die oberste Anklagebehörde in Deutschland. Sie ist für herausragende Verfahren in Bereichen wie Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht zuständig. Die Behörde mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie untersteht als Staatsanwaltschaft des Bundes dem Bundesjustizministerium.

„Mit seiner fachlichen Kompetenz, persönlichen Integrität, Führungsstärke und seiner Leidenschaft für unseren Rechtsstaat wird Jens Rommel diese so wichtige Aufgabe sehr gut ausfüllen“, sagte FDP-Politiker Buschmann.

Wann genau Rommel sein Amt antritt, ist bisher nicht bekannt. Während der Vakanz ist der ständige Vertreter des Generalbundesanwalts, Lars Otte, für die Geschäfte zuständig.