Politische Landkarte wird bunter

Wer hat bei der Bundestagswahl 2021 in Baden die besten Chancen? Das erwarten Analysten

Der aktuelle Höhenflug der SPD in den bundesweiten Umfragen lässt die Sozialdemokraten auch in der Region hoffen. Die Union fällt in den Prognosen zurück, auch wenn ihre Direktkandidaten favorisiert werden. In Karlsruhe deutet sich eine kleine Wahlsensation an.