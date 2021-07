Bundestagswahl im September: Drei Karlsruher gelten für Berlin als gesetzt

Mit den fünf Bundestagsabgeordneten von CDU, Grünen, Linken, FDP und AfD ist Karlsruhe aktuell stark in Berlin vertreten. Beim Urnengang am 26. September macht sich auch die SPD Hoffnungen, ihren Mann nun ebenfalls ins Parlament schicken zu können. Hier gibt es eine Einschätzung, wie für wen die Chancen stehen.

Wer hat Chancen auf das Direktmandat?

Aktuell ist davon auszugehen, dass sich das Karlsruher Direktmandat Zoe Mayer von den Grünen sichert. Den Experten des Portals Wahlkreisprognose zufolge verliert die CDU das Rennen in der Stadt. Tatsächlich entspräche das der zuletzt festgestellten Entwicklung in Großstädten allgemein und speziell auch in Karlsruhe: Bei der Landtagswahl gingen beide Direktmandate an die Grünen, aus der Kommunalwahl gingen sie als stärkste Fraktion hervor.