Zwei Autos Aus verkehr gezogen

„Car-Freitag“: Polizei kontrolliert Karlsruher Tuningszene

Die Karlsruher Polizei hat am Karfreitag die Auto-Tuning-Szene kontrolliert. Am sogenannten „Car-Freitag“ wurden an 41 Fahrzeugen Mängel festgestellt.