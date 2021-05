Silber trotz Weltrekord

Karlsruher Carl Kaufmann gewann bei Olympia 1960 in Rom Silber – und wurde unsterblich

Karlsruhe war in den 1950er Jahren eine Hochburg des Sprints in Deutschland. Den größten Erfolg feierte Carl Kaufmann. Obwohl er bei Olympia 1960 in Rom über die 400 Meter Weltrekord lief, musste er sich knapp geschlagen mit Silber begnügen.