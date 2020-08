Chaos bei Corona-Tests für Reiserückkehrer? Kassenärztliche Vereinigung wiegelt ab

Die große Anzahl an Reiserückkehrern und die wachsende Zahl an Risikogebieten stellen nicht nur die Corona-Teststellen im Land vor große Herausforderungen. Bei manchen Getesteten liegen die Nerven blank.

Markus M. hat es nun endlich schwarz auf weiß. Sein Corona-Test ist negativ. Damit ist für den Reiserückkehrer aus Spanien die acht Tage andauernde Zeit der Ungewissheit und der häuslichen Quarantäne beendet.

Seit dem 17. August wartete der Urlauber aus Katalonien vergeblich auf das Ergebnis seines Rachenabstrichs am Flughafen in Baden-Baden. In seinem Unmut hatte er sich auch an die Badischen Neuesten Nachrichten gewandt, die am Montag auf bnn.de über den Fall berichtet hatten . Seit Dienstag weiß er nun Bescheid: Von ihm geht keine Gefahr für andere aus und er darf die häusliche Quarantäne ab sofort beenden.

Viele Reiserückkehrer betroffen

Die Geschichte von Markus M. ist kein Einzelfall. Immer wieder berichten Reiserückkehrer von Ärger mit den Corona-Tests, die an Teststationen an der Autobahn oder am Flughafen gemacht werden. Unmut kommt vor allem auf, weil das Ergebnis so spät vorliegt.