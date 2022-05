Checkliste für die Hochzeit: So behalten Paare alles im Griff

Sechs bis zwölf Monate vor der Hochzeit

Der wichtigste Punkt auf der To-Do-Liste des Ehepaares in spe ist wohl das Festlegen eines Hochzeitstermins. Denn erst, wenn dieser steht, können Hochzeitsdienstleister wie Bands, Trauredner, Konditor etc. und die Hochzeits-Location gebucht werden. Vor allem Paare, die sich ein spezielles Hochzeitsdatum wünschen, zum Beispiel Schnapszahlen-Daten, sollten rechtzeitig beim Standesamt bzw. bei der Traukirche anfragen. Hier gilt es auch gleich, sich nach den erforderlichen Dokumenten zu erkundigen.

Auch müssen frühzeitig Locations und Kirchen bzw. Standesämter besichtigt werden, um den perfekten Ort für die eigene Trauung zu finden. Gerade beliebte Trauräume und Festsäle sind oft Monate im Voraus ausgebucht.

Acht bis sechs Monate vor der Hochzeit

Die Flitterwochen rücken in den Fokus. Lieber romantische Tage am Strand oder sportliche Touren durch die Berge? Das sind nun die Fragen, um die sich alles dreht. Flitterwochen wollen rechtzeitig gebucht sein (gerade, wenn man Frühbucher-Rabatte nutzen möchte). Je nachdem, in welches Land die Reise gehen soll, müssen Termine für Impfungen vereinbart und eventuell neue Reisepässe beim Bürgeramt beantragt werden.

Die Gästeliste muss erstellt werden – gerade auch im Hinblick auf die Wahl der endgültigen Hochzeitslocation. Darüber hinaus sollten – falls gewünscht – Trauzeugen und/oder Brautjungfern ausgewählt und festgelegt werden.

Ein oftmals wenig romantisches, aber sehr wichtiges Thema: Das angehende Ehepaar sollte sich über Namensrecht informieren und den Ehenamen festlegen. Außerdem sollte man sich gegebenenfalls über einen Ehevertrag informieren.

Einladungskarten verschicken: Auf diesen sollten natürlich das Wer, Wann und Wo vermerkt sein. Falls es ein Motto und / oder einen Dresscode gibt, auch diese Infos angeben. Darüber hinaus sollten auch Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste mit weiter Anreise angegeben werden.

Wer einen Fotografen, einen DJ oder gar eine Hochzeitsband für die Feier wünscht, sollte spätestens jetzt auf die Suche gehen und Anfragen starten. Tanzkünste können jetzt in einer Tanzschule aufgefrischt werden (falls nötig, können auch jetzt noch Grundlagen geschaffen werden).

Pompöse Prinzessinnen-Robe oder doch lieber sexy Meerjungfrauenkleid: Spätestens jetzt sollten sich Bräute auf die Suche nach ihrem Traumkleid machen. Oft muss es bei Firmen bestellt und / oder von einem Schneider geändert werden. Auch der Bräutigam hat jetzt die Qual der Wahl in Sachen Anzug.

Sechs Monate vor der Hochzeit

Das Paar kann nun mit der Planung der Tischordnung beginnen. Darüber hinaus können Deko und Blumenschmuck ausgewählt werden. Blumenkinder, Brautstrauß, Tischdeko und ggf. Autoschmuck nicht vergessen!

Rechtzeitig verteilt werden müssen die Aufgaben für das Hochzeitsfest. Wer kümmert sich beispielsweise um die Platzzuweisung in der Kirche? Wer bringt die Trauringe mit? Wer hilft der Braut ins Kleid? All das gilt es zu klären.

Ein Termin beim Juwelier sollte vereinbart werden, um die passenden Trauringe zu wählen. Mitunter haben die Firmen lange Lieferfristen. Falls gewünscht, muss auch Zeit für eine Gravur eingeplant werden.

Zwei bis vier Monate vor der Hochzeit

Jetzt wird’s lecker: Es ist Zeit für die Tortenprobe! Mit dem Konditor der Wahl sollte besprochen werden, wie die perfekte Hochzeitstorte aussieht. Denn wer sich rechtzeitig darum kümmert, für den wird die Wahl nicht zur Qual.

Auch ein Termin beim Friseur muss vereinbart werden. Oft soll die Brautfrisur vor dem großen Tag getestet werden. Dafür muss man entsprechend Zeit einplanen. Auch das Make-up sollte mit einem Stylisten vorab geprobt werden.

Die Organisation des Junggesellenabschiedes bzw. Polterabends steht an. Einladungen müssen rechtzeitig geschrieben und verteilt werden.

Ein bis vier Wochen vor der Hochzeit

Die Trauringe müssen beim Juwelier abgeholt werden.

Der große Tag rückt unaufhörlich näher: Braut und Bräutigam sollten ihre Schuhe einlaufen, damit es keine Blasen an den Füßen gibt.

Jetzt hat das Paar genau im Blick, wer zur Hochzeit kommt und wer möglicherweise abgesagt hat. Das Restaurant, in dem das Hochzeitsessen stattfindet, und / oder der Caterer, können darüber informiert werden, wer wirklich an der Hochzeitsfeier teilnimmt.

Ein Tag vor der Hochzeit

Das Warten hat bald ein Ende. Am besten wird nun noch die Hochzeitskleidung zurechtgelegt. Außerdem sollten Ringe und die benötigten Unterlagen gerichtet werden.

Der Tag der Hochzeit

Die Arbeit der vergangenen Monate hat sich gelohnt. Aufgrund der ausgefeilten Planung wird der Hochzeitstag für das Brautpaar zu einem unvergesslichen Erlebnis.

