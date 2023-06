Zur Demonstration und Kundgebung zum Christopher Street Day hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Lediglich an einem Infostand kam es zu einer kurzen Diskussion.

Kurzes Wortgefecht an Infostand

Bei bestem Wetter und ebenso guter Stimmung zog sich am Samstagnachmittag ein Aufzug zum Thema „Stand up. For Love!“ durch die Karlsruher Innenstadt. Nach Ende der Kundgebung bilanziert die Polizei einen vollkommen friedlichen Verlauf.

+5 +3

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen nach Auflösung der Versammlung auf den Markt- und Schlossplatz weiter, wo noch bis in die späten Abendstunden ein „Familienfest“ stattfinden wird. In der Spitze schätzte die Polizei die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf bis zu 6.000. An der Aufzugsstrecke hatten sich weitere, geschätzte 12.000 Zuschauer versammelt.

Kurzes Wortgefecht an Infostand

Gegen 14:30 Uhr gerieten einige Versammlungsteilnehmer in ein kurzes Wortgefecht mit den Betreibern eines angemeldeten Infostands in der Kaiserstraße auf Höhe des Kronenplatzes. Schnell beruhigten sich die Gemüter jedoch wieder und die Beteiligten gingen ohne nennenswerte Störung auseinander.

Nach dem Versammlungsende orientierte sich ein Großteil der Menschen in Richtung des Familienfestes, auf dem erwartungsgemäß noch bis in die späten Abendstunden gemeinsam gefeiert wird.

Die Polizei gewährleistete mit Verkehrskräften eine freie Aufzugsstrecke und sicherte die Kundgebung mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei gegen potentielle äußere Störungen ab. Auch nach Versammlungsende wird die Polizei im Einsatz bleiben. Unter Einsatz der Polizeireiterstaffel und weiterer Polizeikräfte sollen sichtbare Präsenzmaßnahmen in der Innenstadt und den angrenzenden Parkanlagen durchgeführt werden und so mögliche Störungen früh erkannt und verhindert werden.